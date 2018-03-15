Конкуренция Маску: Путин собрался искать воду на Марсе

Россия в 2019 году планирует запустить миссию на Марс, в рамках нового исследования Луны.

Как сообщает Интерфакс, президент РФ Владимир Путин анонсировал беспилотные и пилотируемые пуски в космос.

"Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски - для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое - это совсем скоро - в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию", - сказал российский президент.

По его словам, это новое продолжение исследования Луны, отличающееся от того, что было в СССР.

"Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса", - сказал Путин.

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