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Конец света 22 июля: астролог дал советы

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В день, когда к Земле приблизится гигантский астероид, с которым связывают очередное предсказание о конце света, не следует начинать дел, которые должны быть завершены быстро.

"22 июля будет благоприятным днём для долгосрочных начинаний и проектов, рассчитанных на длительный период", - рассказал OBOZREVATEL астролог Александр Образцов.

"Не стоит начинать того, что должно быть закончено быстро. Для Украины в этот день будут актуальны юридические, судебные вопросы и всё, что связано со сферой религии, убеждений и образования", - пояснил он.

Глобальный катаклизм, иллюстрация

Глобальный катаклизм, иллюстрация

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Астролог добавил: "Тем, кто родился в конце мая и начале июня, следует внимательно следить за событиями, поскольку для них будут открыты возможности для обретения известности и славы".

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Комментируя предсказание о конце света, причиной которого может стать гигантский астероид MB1 2017, Образцов заметил: "Это забавная информация. Разговоры о конце человечества ведутся с момента образования института жречества и религии. Всегда на знаниях спекулировали и использовали для устрашения".

"Приближение к Земле астероида 22 июля не означает его столкновение с Землёй. И причем тут астрологи, если подобными наблюдениями занимаются астрономы и астрофизики? Подобная информация может быть полезна лишь напоминанием о том, что жизнь конечна и спонтанна, и нужно торопиться жить, достигать, творить, наслаждаться каждым днем как последним".

Напомним, ранее стало известно о том, что 22 июля 2019 года астероид MB1 2017 приблизится к Земле на опасно близкое расстояние - 8,7 миллионов километров. По оценкам специалистов, в случае совпадения траектории небесного тела с нашей планетой, всему живому грозит уничтожение.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивКонец света
Персона
Александр Образцов
Тег
предсказания
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40 tetigistus
40 tetigistus
Так это только на Украине конец света. Остальным норм.
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