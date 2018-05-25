"Зомби-устройства": ФБР предотвратило атаку российских хакеров на Украину

ФБР обезвредило крупную сеть ботов, созданную из 500 зараженных компьютеров по всему миру.

Министерство юстиции США заявило, что ботнет был создан хакерской группой Fancy Bear, передает BBC.

Ранее издание The Daily Beast со ссылкой на источники сообщило, что сотрудники ФБР заблокировали ключевой сервер, якобы принадлежащий Fancy Bear. Хакеры могли получить доступ к 500 тыс. роутеров в 54 странах. Выводы специалистов по компьютерной безопасности из компании Cisco Talos подтвердило американское ФБР и Служба безопасности Украины.

Американские власти верят, что под маской "причудливого медведя" скрывается российская военная разведка, а именно Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ). Группа известна с середины 2000-х годов, в последние годы ее жертвами становились Бундестаг, комитет Демократической партии США, НАТО и французский телеканал TV5 Monde.

Заразив устройства для раздачи интернета, злоумышленники могли похищать с них данные пользователей, а также использовать для кибератак.

Армию зомби-устройств удалось обезвредить за несколько дней до того, как она могла быть активирована. Главным объектом планировавшейся кибератаки была критическая инфраструктура Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ предупредила о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании в преддверии финала Лиги Чемпионов 2018. В Кремле поспешили заявить о своей непричастности к действиям хакеров.