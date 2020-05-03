Как правильно заряжать смартфон в первый раз: инструкция от ученых

Группа ученых объяснила, как правильно нужно проводить зарядку аккумулятора нового смартфона, чтобы гаджет смог долго работать.

Подробную инструкцию разработали инженеры и преподаватели Battery University (Швейцария).

Руководство, как правильно первый раз зарядить аккумулятор телефона:

После включения смартфона нужно недолго им воспользоваться, чтобы истратить 2-5% заряда батареи.

Нельзя разряжать телефон до ноля – низкий заряд вреден для Li-Ion и Li-Poly батарей.

В первый раз нужно зарядить смартфон до 100% от оригинального зарядного устройства, чтобы настроить контроллер (если процесс прервется, то можно подключить зарядник снова).

Необходимо использовать только оригинальное зарядное устройство.

Не стоит первый раз заряжать телефон от компьютера, USB-розетки или беспроводной зарядки.

После 100% заряда нужно отключить зарядное устройство.