Как правильно заряжать смартфон в первый раз: инструкция от ученых

Группа ученых объяснила, как правильно нужно проводить зарядку аккумулятора нового смартфона, чтобы гаджет смог долго работать.
Подробную инструкцию разработали инженеры и преподаватели Battery University (Швейцария).
Как правильно заряжать смартфон
Руководство, как правильно первый раз зарядить аккумулятор телефона:
После включения смартфона нужно недолго им воспользоваться, чтобы истратить 2-5% заряда батареи.
Нельзя разряжать телефон до ноля – низкий заряд вреден для Li-Ion и Li-Poly батарей.
В первый раз нужно зарядить смартфон до 100% от оригинального зарядного устройства, чтобы настроить контроллер (если процесс прервется, то можно подключить зарядник снова).
Необходимо использовать только оригинальное зарядное устройство.
Не стоит первый раз заряжать телефон от компьютера, USB-розетки или беспроводной зарядки.
После 100% заряда нужно отключить зарядное устройство.
Заряд нового телефона нужно держать на уровне 30% и 80%. Не стоит полностью разряжать телефон и заряжать его до 100%.
Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт дали советы, как лучше очистить смартфон.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся