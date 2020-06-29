Как понять, что телефон прослушивается: пять главных признаков

Телефон могут прослушивать как правоохранительные органы, так и частные лица. Иллюстративное фото / Pixabay

Прослушивание телефона может осуществляться с разными целями. К примеру, по решению суда прослушивать смартфон могут спецслужбы или правоохранительные органы, также к нелегальной слежке за мобильным могут прибегать частные лица, бизнес-конкуренты или ревнивые супруги.

Как понять, что ваш телефон прослушивается и какие признаки свидетельствуют об этом, рассказывает OBOZREVATEL.

1. Посторонние приложения

Первое, что нужно сделать, если вы подозреваете у себя прослушку, нужно проверить список установленных приложений, советуют эксперты. Если вдруг там окажутся те, которые вы не скачивали, это дурной знак.

2. Телефон живет своей жизнью

Еще одним настораживающим признаком является странное поведение телефона, когда он самостоятельно выключается-включается, быстро разряжается или перегревается, когда его не используют. Это говорит о том, что на телефоне работает отслеживающая информацию о нем программа.

Один из главных признаков того, что телефон прослушивается, – сторонние приложения Иллюстративное фото / Pixabay

3. Посторонние звуки во время звонка

Пульсирующий звуковой сигнал или другие странные шумы во время звонка также могут свидетельствовать о прослушке телефона. Кроме того, даже тогда, когда вы не совершаете звонок, о слежке за вами могут говорить короткие электронные сигналы.

4. Проблемы при выключении

Бывает, что телефон не реагирует выключение или на его корпусе могут светиться какие-либо индикаторы даже в выключенном состоянии. Это может быть признаком продолжения работы сторонней программы в фоновом режиме.

5. Звуки помех

Иногда во время звонка, если телефон находится недалеко от других устройств, он может издавать звук электромагнитных помех. При этом такой сигнал не должен быть слышен, когда мобильный не используется.

Можно проверить это, положив телефон рядом с компьютером: если появится звук помех, это может свидетельствовать о передаче данных с вашего смартфона.

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