Как хакеры могут украсть ваш номер телефона: раскрылись схемы мошенников

Британские хакеры пытались взломать более 300 SIM-карт для похищения денег с банковских счетов.

Мошенники получали от операторов связи коды, который позволяли им переключать номер мобильного телефона жертвы на другой телефон, сообщает Dailymail.

После того, как хакеры получают неограниченный контроль над номером телефона, они могут продолжать преследовать жертву, часто для получения финансовой выгоды.

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Преступники, обладающие достаточным вооружением и знанием личных данных пользователя мобильного телефона, могут обмануть операторов сети, предоставив им этот крайне важный код авторизации переноса.

Кража SIM-карт iphones.ru

Чтобы пройти проверку безопасности у оператора сети и получить PAC, мошенники должны иметь как можно больше информации, включая имя и дату рождения, часто получаемые с помощью фишинговых писем.

После того, как это было получено, хакер может получить контроль над личной информацией, хранящейся на SIM-карте, такой как сообщения, ключи безопасности, и, в конечном счете, украсть деньги.

Длина PAC обычно составляет 9 символов в формате "ABC123456". Пользователи телефонов могут бесплатно запросить их, отправив текст на номер, который они хотят перевести на другое устройство.

Ранее OBOZREVATEL писал, что киберполиция разоблачила хакеров, которые взломали более 20 тысяч серверов по всему миру. Группировка работала с 2014 года и занималась продажей доступов к удаленным серверам.

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