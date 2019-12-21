Хакер взломал компьютер Teslа и узнал о тайных планах инженеров компании

Хакер по кличке Green взломал бортовой компьютер Tesla и нашел в коде данные о радикальных улучшениях, которые в будущем могут коснуться электрокара Model 3.

Об этом он написал в Twitter. Стоит отметить, что это не первый раз, когда хакер взламывает оборудование Tesla.

Электромобиль Tesla Model 3 electrek.co

Хакер изучил исходный код программного обеспечения бортового компьютера электромобиля Tesla во время недавнего обновления. По его словам, инженеры оставили упоминания о дальнейших модификациях электрокара Model 3.

В частности, специалист нашел отсылки к возможному обновлению батареи электромобиля на версию емкостью в 100 кВт*ч. Это станет существенным улучшением текущего аккумулятора авто мощностью 75 кВт*ч.

Кроме того, хакер обнаружил упоминания гоночного режима Ludicrous Mode для Model 3, который в прошлом обещал глава Tesla Илон Маск. Этот режим сейчас доступен только в версии Model S и позволяет развить скорость в 100 км/ч за 2,8 секунды. Его использование требует батарею емкостью не меньше 90 кВт⋅ч.

При этом хакер предупреждает читателей, что его выводы могут оказаться неверными, а планы компании могут существенно измениться. По его словам, ранее уже бывали случаи, когда в коде обновлений Tesla находили упоминания того, что в дальнейшем не было реализовано.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Tesla увеличила максимальную скорость Performance версии электрокара Model 3 до 261 км/ч.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!