К Земле мчится астероид размером с футбольное поле: названа дата "столкновения"

К Земле приближается астероид 2006 QV89 размером с футбольное поле. Вероятность столкновения составляет один шанс из семи тысяч.

Как пишет International Business Times, возможной датой столкновения может стать 9 сентября 2019 года. В составленном Европейским космическим агентством списке околоземных объектов, которые вызывают наибольшую обеспокоенность среди специалистов, это небесное тело занимает четвертое место.

При этом указано, что согласно результатам моделирования, существует большая вероятность, что астероид пролетит мимо на расстоянии более 6,7 миллиона километров.

К Земле мчится астероид ВВС

Выяснилось, что небесное тело, вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года, прилетело из другой планетной системы, расположенной где-то в диске Млечного Пути.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2019 года в NASA провели первые общепланетарные учения на случай столкновения Земли с огромным астероидом, однако они не увенчались успехом.

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