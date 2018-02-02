Что такое облачные технологии? Если задать этот вопрос рядовому пользователю, ответ получить вряд ли удастся. Хотя каждый, сам того не осознавая, пользуется этим видом технологий ежедневно.

То, что мы сегодня называем облачными технологиями - это сложный процесс, который является результатом длительной эволюции и широкого внедрения систем виртуализации и автономных вычислений. Сегодня благодаря облачным технологиям такие данные, как расположение инфраструктуры или ее технические характеристики, не касаются вообще конечных пользователей сервиса.

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Первоначально термин "облако" использовался как определение вычислительного пространства между провайдером и конечным пользователем. В 1997 году профессор Рамнатх Челлапа из Университета Южной Калифорнии сформулировал современный взгляд на облачные технологии, определив их как "вычислительную парадигму, где границы вычислений будут определяться экономическим обоснованием, а не техническими возможностями".

Как все начиналось

Эволюция облачных технологий стартовала в 1950-х годах с началом использования мэйнфреймов в компании IBM. Мэйнфрейм - это сервер с большим объемом оперативной и внешней памяти. Он предназначен для решения задач, связанных с обработкой больших объемов данных. У операторов этих машин появилась возможность получать доступ к центральному компьютеру через терминалы, единственная функция которых заключалась в обеспечении доступа дополнительных операторов к мэйнфрейму - чаще всего пользователь не нуждался полной мощности мэйнфрейма. Поэтому "тупые" порты сделали мэйнфреймы экономически более доступными, а облачные технологии получили шанс на дальнейшее развитие.

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Идея "межгалактической компьютерной сети" впервые возникла в 1960-х годах у Джозефа Ликлайдера. Он отвечал за создание сети агентств Advanced Research Projects Agency (ARPANET). Суть его концепции была в том, что все пользователи из любой точки мира должны быть взаимосвязаны и получать доступ к программам и данным на любом сайте.

Саму же идея облачных сервисов связывают с Джоном Маккарти, специалистом по теории электронно-вычислительных машин. Он высказал предположение, что в будущем компьютерные вычисления будут доступны в виде услуги. Эта концепция позже станет основой для модели SaaS, согласно которой программное обеспечение в облаке предоставляется как публичный сервис.

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Шаг следующий - виртуализация

От идеи к созданию первых виртуальных машин перешли в 1970-х годах. Именно тогда IBM выпустила операционную систему под названием VM, которая позволяла нескольким отдельным компьютерам находиться в одной среде обработки. Это привело к новому типу взаимодействия, который называли виртуализацией. Если говорить просто, то виртуализация - это система, в которой у каждого пользователя есть полноценный компьютер, но мощностями электронно-вычислительной машины в сети может воспользоваться любой из операторов.

Этот тип "групповых вычислений" показал компаниям, они могут начать добавлять сетевые решения, не увеличивая аппаратную инфраструктуру. Теперь стало возможным предоставление аппаратных ресурсов, которыми располагает компания, с возможностью и при необходимости балансировать и перераспределять нагрузку на сеть для предоставления качественных услуг.

Дальнейшее развитие виртуализации связан с развитием интернета в целом. "Бум" развития персональных компьютеров в 1980-е позволил Сети стать массовым продуктом. Популярность интернета в середине 1990-х годов, обусловила развитие облачных технологий, которые "взяли перерыв" до 1999 года.

Облачные перспективы

Первым по-настоящему облачным сервисом стал сайт Salesforce.com. В 1999 году компания Salesforce предоставила возможность пользования собственной CRM-системой через сайт на условиях предоплаты. Salesforce стала первой компанией, предложившей SaaS-механизм для работы облачных систем.

В дальнейшем идею подхватил Amazon. Компания в 2002 году создала облачный сервис AWS Platform. Он стал фактически первым облачным хранилищем. Запуск платформ от Google и Microsoft в 2009 году ознаменовал фактическое завершение этапа становления облачных ресурсов и сделал облачные технологии массовым продуктом.

Сегодня "облака" - это "новый интернет". По прогнозам Gartner, лидера рынка аналитики в сфере IT, к 2020 году корпоративная политика "без облаков" будет столь же редкой, как сегодня политика "без интернета".