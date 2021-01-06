Инсайдер назвал дату анонса нового устройства от Apple

Трекинговые маячки AirTag от компании Apple могут представить уже весной 2021 года.

Об этом в своем блоге сказал авторитетный инсайдер Джон Проссер, который рассказывает о "яблочной" технике. Также он показал 3D-анимацию, как возможно будет выглядеть новое устройство от Apple.

Проссер отметил, что компания уже готова к выпуску гаджета, но не спешит с началом продаж из-за пандемии COVID-19. Также он сказал, что пока руководство Apple не уверено в актуальности поисковых трекеров в текущем сезоне, поскольку многие пользователи перешли на удаленную работу и по большей части проводят время дома.

Однако он считает, что Apple все же покажет AirTag. Точную дату и приблизительную цену гаджета он не озвучил.

Поясним, что трекинговые маячки AirTag позволят найти по карте потерянный предмет (например, ключи или кошелек).

Ранее Проссер говорил, что iPhone 13 может выйти без физических разъемов для подключения зарядного провода, что усилит влагозащиту смартфона.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Apple запатентовала новые технологии для своих умных часов Apple Watch.