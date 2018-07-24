Ремонт iPhone: появилась секретная инструкция от Apple

В сеть попали инструкции для владельцев iPhone, MacBook и iMac Pro, которые помогают открыть корпус, заменить аккумулятор или дисплей смартфона или же самостоятельно отремонтировать другие гаджеты Apple.

Пользователь Youtube Арман Хаджи выложил в интернет подробную инструкцию, следуя которой можно починить практически любой гаджет Apple, сообщает Motherboard.

Отмечается, что эти данные являются секретными и предназначены для использования только сотрудниками "яблочной" компании. Двое сотрудников Apple уже подтвердили правдивость информации.

На своем Youtube-канале Арман Хаджи рассказывает, как ремонтировать технику с помощью инструментов и аппаратов, запатентованных Apple. Он дает пользователям возможность научиться самостоятельно заменять дисплеи и аккумуляторы на iPhone, а также заменять детали на компьютерах MacBook и iMac Pro.

Сам Хаджи сообщил, что случайно нашел инструкции в открытом доступе. Однако вскоре они были изъяты. Тогда он решил создать свой канал, чтобы сделать информацию максимально доступной для людей. Сейчас видео удалены с канала, но пользователи успели скачать всю важную информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Apple работает над расширением линейки своих наушников и готовит к выпуску сразу несколько новых моделей — новые AirPods и новую накладную модель.