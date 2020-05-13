Хакеры совершили мощную кибератаку на сайт Зеленского

На сайты государственных органов Украины было произведено 18 DDoS-атак, большинство из которых пришлось на портал Офиса президента Владимира Зеленского.

Как сказано в сообщении пресс-службы Госспецсвязи, с 6 по 12 мая система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 10964 подозрительных событий.

Подавляющее большинство из них касается выявления нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), выявление сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%).

Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет был заблокирован 7908 различных видов атак, 99% из которых - сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 18 DDoS-атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса президента Украины).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3207 киберинцидентов.

Владимир Зеленский Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, СНБО выступил за продление санкций против российских сайтов и направил проект указа президенту Владимиру Зеленскому. Накануне инициативу также поддержала Верховная Рада.

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