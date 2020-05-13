Главная Новости
14 мая • обновлено в 16:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости техники и технологии

Хакеры совершили мощную кибератаку на сайт Зеленского

3.4т
Читать материал на украинском

На сайты государственных органов Украины было произведено 18 DDoS-атак, большинство из которых пришлось на портал Офиса президента Владимира Зеленского.

Как сказано в сообщении пресс-службы Госспецсвязи, с 6 по 12 мая система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 10964 подозрительных событий.

Подавляющее большинство из них касается выявления нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), выявление сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%).

Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет был заблокирован 7908 различных видов атак, 99% из которых - сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 18 DDoS-атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса президента Украины).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3207 киберинцидентов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, СНБО выступил за продление санкций против российских сайтов и направил проект указа президенту Владимиру Зеленскому. Накануне инициативу также поддержала Верховная Рада.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина
Тег
Офис президента
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
12
Смешно
11
Интересно
6
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Cachko Elena
Cachko Elena
зачем эти сайты, соц сети ? выключите все и не давайте повода хакерам.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а зачем Зеленскому сайт? без сайта управлять страной он не может?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Технологии

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Новости технологий

Топ-публикации

Топ-блоги