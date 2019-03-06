Google оскандалился с "российским Крымом": в ситуацию вмешался посол в США

Посол Украины в США Валерий Чалый призвал американскую корпорацию Google исправить на картах Google Maps изображение аннексированного Крыма частью России.

Об этом написали на странице посольства Украины в США в Facebook. Он напомнил, что Вашингтон не признал аннексию полуострова.

"В официальном письме посол отметил четкую позицию по недопустимости привлечения всемирно известной корпорации и поискового сервиса Google в информационную войну, которую Россия ведет в мире, распространяя дезинформацию, фейки и пропаганду, как в случае с изображением Крыма на картах", – сказано в сообщении.

Посол подчеркнул, что ситуация, которая сложилась с некорректным изображением Крыму на Google Maps, абсолютно противоречит четкой и неизменной позиции администрации США, Конгресса США и ООН.

Чалый также напомнил, что и представители Google неоднократно отмечали в публичных выступлениях и интервью, что политика корпорации сосредоточена на развитии информационных технологий вне информационных войн.

Валерий Чалый zik.ua

"Посольство Украины в США надеется, что всемирно известная корпорация и в дальнейшем будет придерживаться таких высоких стандартов и исправит некорректное изображение территории Крыма на всех картах Google Maps в соответствии с международными нормами и документов, а также официальной позиции Соединенных Штатов", – резюмировали дипломаты.

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