Эксперты пояснили, как часто нужно перезагружать смартфон

Проводить перезагрузку смартфона и сбрасывать обрабатываемые процессы нужно только в определенных случаях.

Эксперты не рекомендуют регулярно перезагружать устройство, передает "Лайфхакер".

Специалисты дали советы, когда перезагрузка смартфона обязательна:

Телефон завис и не реагирует на нажатия

Приложение на устройстве не открывается, или же вылетает сразу после запуска

Гаджет стал заметнее подтормаживать: медленно запускаются игры и программы или же системаня анимация стала подвисать

Эксперты добавили, что перезагрузку необходимо делать при обнаружении любых проблем со смартфонном: от перегрева и быстрой разрядки аккумулятора до проблем с камерой или другими компонентами телефон.

Как сообщал OBOZREVATEL: