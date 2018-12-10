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Древние пирамиды и военная база: в Антарктиде обнаружили странные следы

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В Антарктиде все чаще обнаруживают загадочные детали. Среди свежих открытий конспирологов — заброшенная военная база, подводные тоннели, пирамиды-ретрансляторы.

Авторы Youtube-канала thirdphaseofmoon Блейк и Бретт Казенс утверждают, что обнаружили в Антарктиде заброшенную "военную базу", передает Life.ru. Такой вывод видеоблогеры сделали, проанализировав изображение поверхности материка с помощью Google Earth.

Cняв несколько "слоёв" с карты местности, братья увидели ряд параллельных вытянутых объектов неизвестного происхождения, причём некоторые из них излучали красный свет. По их мнению, база могла являться частью целого города, погребённого под толщей снега и льда.

Древние пирамиды и военная база: в Антарктиде обнаружили странные следы

Автор Youtube-канала Disclose Screen Нил Эванс считает, что на океанском дне существуют тоннели, соединяющие Антарктиду с Австралией и Аргентиной. Он убрал слой воды в программе Google Earth и увидел сотни прямых линий, которые, по его мнению, берут начало на ледяном континенте.

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"Мы видим, что на самом деле находится на морском дне или под ним. Одно можно сказать наверняка — природа не создаёт прямых линий", - заявил Эванс.

Другой конспиролог заявил, что в Антарктиде есть очень странный объект, который может быть как пирамидой, построенной представителями древней цивилизации, так и потерпевшим крушение НЛО.

Теорию о наличии в Антарктиде древних пирамид поддерживает и писатель Майкл Салла. Он считает, что сооружения, аналогичные тем, которые были построены египтянами и майя, служили в качестве ретрансляторов энергии для космических кораблей пришельцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследуя льды Антарктики, международная группа ученых-геофизиков обнаружила следы древних континентов. Они установили, что некоторые области Восточной Антарктиды связаны с древним суперконтинентом Гондваной, который включал в себя Африку, Индию, Австралию, а также Южную Америку.

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фотографиивидеоАнтарктида
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
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