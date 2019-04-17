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Топ-5 Telegram-каналов о финансах

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Постепенно все больше людей переходит из соцсетей в мессенджеры. Telegram явно выделяется на фоне конкурентов за счет множества разнообразных каналов, которые предлагают своим пользователям практически те же функции, что и группы в соцсетях. На какие каналы в Telegram стоит подписаться, если интересуетесь финансами?

Совместно с проектом Умные деньги собрали подборку каналов, которые будут полезны вам. Выбирайте, подписывайтесь и читайте!

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Умные деньги - узнайте куда убегает большая часть доходов, на чем стоит сэкономить или куда надежно вложить. Финансовые лайфхаки для вашего кошелька!

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Записки экономиста - здесь вы наконец поймете экономику. Автор на пальцах объясняет простые экономические понятия и явления, которые окружают нас в повседневной жизни.

Finstop - о финансах от участника рынка. Оперативно. Межбанковский валютный рынок и курсы наличных. Коротко о финансовых тенденциях простым языком.

PM без проблем - крупнейший украиноязычный канал о менеджменте и работу с людьми.

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В Telegram десяток, а то и сотни каналов, которые могут быть полезны тебе, но самостоятельно ты их никогда так и не отыщешь. Именно так был создан Каталог Телеграмм Украины. Найди канал, который будет интересен именно ТЕБЕ. Присоединяйся и выбирай лучшее!

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