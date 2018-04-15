"Чудо" российской техники потерялось в космосе

Телекоммуникационный спутник Angosat-1, созданный в России для Анголы и запущенный на орбиту частной российской компанией S7 Space, окончательно потерян.

Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. "После неоднократных попыток установить полноценную связь и взять ангольский спутник на управление, которые были возобновлены в апреле, специалисты пришли к выводу о неработоспособности аппарата", - сказал он, добавив, что соответствующее заключение профильной комиссии пока не вынесено.

Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли уточнил, что до сих пор сбой в работе аппарата изучает внутренняя комиссия РКК "Энергии". Аварийная комиссия по расследованию так и не была создана.

Кроме того, представители компании планируют создать новый спутник. "В конце февраля в Россию на переговоры по созданию спутника Angosat-2 приезжала делегация из Анголы. С тех пор обе стороны ведут переговоры о создании нового аппарата взамен утерянного за счет страховки", - рассказал собеседник агентства, отметив, что решение может быть принято в мае. Аппарат был застрахован в российских компаниях на 121 миллион долларов.

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