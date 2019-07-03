К Земле мчатся огромные астероиды: есть ли опасность катастрофы

Четыре астероида, которые, по оценкам астрономов, могут столкнуться с Землей и привести к глобальной катастрофе, не представляют угрозы для нашей планеты в силу мистических причин.

Все дело – в мощной системе защиты, которая имеется у Земли. Об этом OBOZREVATEL рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

Он обратил внимание на тот необъяснимый факт, что за все время существования жизни на планете Земля она ни разу не подверглась удару массивного космического тела. "Удивительно, но, если брать классическую небесную механику, то Земля за время существования на ней человечества имела шанс столкнуться с астероидами много раз. Но каждый раз что-то происходило, орбита астероида немного отклонялась, и он проходил мимо, не причинив вреда Земле. За все это время ни разу не было опасного для планеты столкновения", - сказал Игорь Мехеда.

Учитывая это, он заметил, что версия о том, что наша планета обладает мощной системой защиты, имеет под собой все основания.

В этом контексте он рассказал о версиях, связанных в мифическими странами, поисками которых активно занимались в конце XIX века: "все искали Шамбалу, Агартху, Шангри-Лу, Эльдорадо, Беловодье, Синегорье и так далее". Согласно популярной версии, эти страны до сих пор населены представителями древних цивилизаций, которые обладают технологиями для предотвращения конца света.

Древний город, иллюстрация Pinterest

Отвечая на вопрос, почему Земля может находиться в таком привилегированном положении, Игорь Мехеда предположил: "Потому что пока что это единственная планета в космосе, населенная жизнью. И ее защищают от уничтожения, чтобы жизнь могла развиваться и достичь своих задач".

Как писал OBOZREVATEL, астрономы назвали четыре известных астероида, которые потенциально могут столкнуться с Землей - 1979 XB, Апофис, 2010 RF12 и 2000 SG344.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!