Apple назвала дату презентации, где вероятно покажут iPhone 12

Компания Apple во вторник, 13 октября, устроит презентацию, где вероятно покажет новые iPhone.

Как сообщает пресс-релиз корпорации, презентация начнется в 20:00 по Киеву. Слоганом стала фраза "‎Hi, Speed" ("Привет, скорость").

Больше никаких подробностей об iPhone 12 или других гаджетах Apple не сообщила. Однако по утечкам в сети известно, что в 2020 году появятся iPhone с приставкой mini, которые получат экран в 5,4 дюйма.

Основными моделями "яблочного смартфона" станут базовый iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном, и две Pro-версии (6,1-дюймовой iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовой iPhone 12 Pro Max).

Также ожидается, что в коробке с новыми iPhone больше не будет ни наушников, ни адаптера для зарядки.

Кроме того, возможно Apple покажет еще новые модели MacBook на базе процессоров ARM собственной разработки, новые наушники AirPods, более компактную колонку HomePod, трекеры AirTags и зарядную станцию AirPower.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Apple презентовала свои новинки. Компания показала новые смарт-часы, планшеты, а также объявила о запуске новых сервисов.

Также Apple предоставила новую мобильную операционную систему iOS 14, которая обновится на "яблочных" устройствах.