Apple может в декабре показать новые устройства – инсайдер

Компания Apple может в декабре 2020 года представить еще несколько устройств, среди которых новый MacBook Pro.

Об этом пишет портал MacRumors со ссылкой на источники в "яблочной" корпорации. Издание отмечает, у них в распоряжении оказалась служебная записка, которая распространяется только среди сотрудников Apple.

В указанном документе говорится, что подразделениям AppleCare следует подготовиться к выпуску новых артикулов продуктов, а также обновлению описаний устройств и ценников. Такое сообщение может говорить о том, что в ближайшее время (до конца декабря) Apple может показать новые гаджеты, среди которых будет новый 16-дюймовый MacBookPro на базе платформы Apple M1 и с чипом безопасности T3.

Кроме того, среди новинок может появиться мультимедийная приставка Apple TV, трекинговые маячки AirTags и полноразмерные наушники AirPods Studio. Инсайдер добавил, что новые устройства Apple может презентовать уже 8 декабря.

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