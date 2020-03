Aliexpress начинает крупную распродажу. Как упали цены

Глобальная виртуальная торговая площадка Aliexpress, предоставляющая возможность покупать товары производителей из КНР, России, Европы, Турции и других стран заявила о том, что 21 марта стартует большая распродажа, которую поводят в честь 10-летия интернет-магазина.

Товары на площадке продаются в розницу и мелким оптом. Практически на все заказы вы можете получить дисконт, если воспользуетесь промокодом. Также дисконт будет распространяться на все акции, действующие на площадке и на все товары, которые будут реализованы по бонусной программе. Бесплатные промокоды для этого онлайн-магазина вы найдете в каталоге сервиса OBOZREVATEL.

Смартфоны

UMIDIGI A5 PRO, US $ 89.22 US 153.83, - 42%

ХIAOMI mi 9T, US $ 878.87 US 1112.49, - 21%

Blackview A80 Pro US $ 88.59 US 159.99, - 44%

Lenovo K5 Pro US $ 89.99 US 152.53, - 41%

OUKITEL C17 Pro US $ 89.99 US 199.98, - 55%

Умные аксессуары

Смарт-браслет KSUN KSS901 US $ 24.00 US 44.44, - 46%

LIGE, женские умные часы US $ 17.49 US 87.46, - 80%

LIGE фитнес-трекер IP67, US $ 16.49 US 109.95, - 85%

Смарт-часы Amazfit Pace, US $ 69.99 US 199.98, - 65%

Makibes T3 смарт-часы, US $ 17.59 US 39.98, - 56%

Камеры и фото

LAUMOX SG907 Drone c 4K HD, регулировочная камера, US $ 59.00 US 98.34, - 40%

HD 1080 DIY портативная WiFi IP мини камера Р2Р US $ 20.71 US 60.90, - 66%

KEELEAD 3-осевой ручной стабилизатор US $ 50.76 US 74.64, - 32%

Видеокамера 4K Ultra HD 60FPS ORDRO EP7 US $ 141.33 US 307.25, - 54%

Экшн-камера YI Discovery, спортивная камера 4K 20fps 8 MP US $ 45.99 US 99.98, - 54%

Аудиоустройства

Bluetooth V5.0 сенсорная гарнитура TWS True, US $ 14.30 US 26.98, - 47%

TG113C колонка, портативный Bluetooth мини-динамик US $ 14.320 US 29.84, - 52%

Cigfun X-Buds TWS Bluetooth наушники, мини US $ 24.00 US 79.99, - 70%

PopuPine игровой микрофон USB 3,5 для компьютера US $ 12.24 US 21.85, - 44%

Мини mp3-gktth c клипсой Bluetooth US $ 242.69 US 37.98, - 35%

Видеоустройства

Портативный мини-проектор Caiwei S6W US $ 271.31 US 475.99, - 43%

H9 MAX RK3318 Смарт ТВ приставка US $ 22.39 US 39.99, - 44%

ALSTON M5 M5W Fuil HD 1080P проектор, US $ 151.92 US 199.90, - 24%

Yovanxer проекционный экран US $ 5.27 US 10.34, - 49%

ByjoTeCH M12 Hi-Fi Bluetooth вакуумный ламповый усилитель US $ 176.64 US 232.42, - 24%

