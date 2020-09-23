Знаменитый украинский боксер идет в мэры Винницы от ОПЗЖ

Лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко и президент Федерации бокса Украины (ФБУ) Владимир Продивус представили кандидата в мэры Винницы от ОПЗЖ.

Как сообщает издание suspilne.media, им стал знаменитый украинский боксер Вячеслав Узелков.

Отметим, что он родился 8 апреля 1979 года в Виннице. Спортсмен начал заниматься этим видом спорта в 1987 году и выступал в полутяжелой весовой категории, в которой провел 34 боя на профессиональном ринге. На его счету 30 побед (18 нокаутом) при 4 поражениях. Узелков дебютировал в профессионалах 24 октября 2004 года, а свой первый титул – по версии EBU-EE – завоевал в 2007-м. Свой последний бой Вячеслав провел в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский будет баллотироваться в Киевский городской совет.