Знаменитого российского боксера разгромили в чемпионском бою: спортивные итоги 21 декабря

Знаменитый российский боксер Денис Лебедев бездарно проиграл в чемпионском бою и определился победитель клубного чемпионата мира по футболу.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 21 декабря.
Кроме того, российского боксера избили в Москве в первом раунде и Зозуле в Испании устроили фантастическую акцию поддержки. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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