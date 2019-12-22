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Знаменитого российского боксера разгромили в чемпионском бою: спортивные итоги 21 декабря

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Знаменитый российский боксер Денис Лебедев бездарно проиграл в чемпионском бою и определился победитель клубного чемпионата мира по футболу.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 21 декабря.

Знаменитого российского боксера разгромили в чемпионском бою: спортивные итоги 21 декабря

Кроме того, российского боксера избили в Москве в первом раунде и Зозуле в Испании устроили фантастическую акцию поддержки. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов
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