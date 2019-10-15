Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал героем шуточного видео, которое сделал его клуб, чтобы поздравить футболиста.

Английский "Манчестер Сити" у себя в Twitter выложил нарезку фрагментов с моментами празднования после победы в Киеве над командой Португалией.

За несколько часов ролик собрал более 1 тысячи ретвитов и порядка 8.5 тыс. отметок "нравится".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться искренней радостью нашего знаменитого соотечественника.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября сборная Украины со счетом 2:1 обыграла Португалию в отборе на чемпионат Европы по футболу-2020 и с первого места квалифицировалась на этот турнир.

После игры болельщики в соцсетях устроили бурное празднование этого успеха национальной команды.

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