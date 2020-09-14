Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину, – Гутцайт

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что президент страны Владимир Зеленский поставил ему задачу привезти Олимпийские игры в Украину.

"Президент поставил задачу привезти Олимпиаду в Украине. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить. Президент неделю назад сказал мне дать техническое задание, что нужно для Олимпийских игр. Сейчас мы это готовим. Дадут нам Олимпиаду или нет – это уже второй вопрос. Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы", – цитирует слова Гутцайта издание Tribuna.

Министр считает, что проведение такого мероприятия в Украине является исключительно положительным событием, если вся инфраструктура не будет простаивать и после окончания Олимпиады.

"Почему нет? Почему не провести всемирную Универсиаду? Почему не провести чемпионат мира? Это же приезжают иностранцы, привозят деньги. Это же толчок в инфраструктуре – гостиницы, спортивные объекты. Если с умом подойти и построить объекты, которые не будут простаивать", – добавил Гутцайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел совещание, на котором обсуждался вопрос постройки высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава".

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