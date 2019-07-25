Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о форварде "Зенита" Александре Кокорине и экс-полузащитнике "Краснодара" Павле Мамаеве, и получил оскорбительные комментарии в сети.

"Преступники. Сидят в тюрьме. Что будет после? Меня мало интересует. Вернутся в большой футбол, начнут забивать голы — буду освещать их матчи. Это моя работа. Но оба мне по барабану. Мне их не жалко. Если они обратятся ко мне: "Дима, проведи наш корпоратив в Монте-Карло" — у меня есть директор, он решает такие вопросы. Это разговор в пользу бедных", — цитирует Губерниева "Матч ТВ".

В сети не оценили такой попытки устроить себе рекламу на волне шумихи вокруг истории с футболистами.

"Пассаж димона я понял так, за деньги съем и какашку", " Этот тип за деньги продаст и маму родную", "Мразотней человека не видел ещё. Фу!" - пишут юзеры. Остальные просто стали оскорблять Губерниева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кокорина и Павла Мамаева признали виновными в избиении чиновника Минпромторга РФ и водителя журналистки "Первого канала". Форварду "Зенита" дали полтора года тюрьмы, а его другу – один год и пять месяцев.

Ранее Губерниев стал жертвой оскорбительных комментариев в интернете после того, как провел митинг на Манежной площади (Москва) в поддержку Владимира Путина.

СМИ назвали журналиста "главным конферансье Путина", вспомнив, что он вел все массовые мероприятия в поддержку президента РФ.

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