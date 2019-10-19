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19 октября • обновлено в 20:14
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Футболист "Рубина" после матча потерял 2 литра крови и попал в реанимацию

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Защитник казанского "Рубина" Вячеслав Фомин после матча молодежного первенства России с московским "Спартаком" потерял два литра крови и был срочно прооперирован в карете скорой помощи.

Во втором тайме 17-летний футболист ударился животом о колено соперника, закричал от боли и попросил замену.

Вячеслав Фомин

Вячеслав Фомин

кадр из трансляции

Игрок так и не понял, насколько серьезно был травмирован. После матча он помылся в душе и сел в автобус вместе с командой, поехавшей в аэропорт. В пути юноша побледнел и стал жаловаться на боли в боку, куда и пришелся удар.

"Я остановил автобус и оформил вызов бригады. В неотложке ему была сделана операция — ревизия брюшной полости, он был доставлен в Домодедовскую центральную больницу. Состояние пока стабильно тяжелое, поскольку он потерял два литра крови", — цитирует "БИЗНЕС Online" Ильшата Хабирова, врач молодежки "Рубина".

Сейчас игрок в реанимации. Подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Выяснилось, что Фомин потерял около 2 литров крови из-за внутреннего кровотечения. Но врачи говорят, что все внутренние органы целы.

"У него повреждена задняя париетальная брюшина. Получается, у него тупая травма живота", — пояснил Хабиров.

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Тема
чемпионат России
Место
Россия
Теги
ФК Рубин Спартак Москва
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