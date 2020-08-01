Вся Европа не любит Россию, – одноклубник Ракицкого

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба, который выступает вместе с украинцем Ярославом Ракицким, критично высказался о судействе российских клубов в ервокубках, передает издание "Фонтанка".

Он отметил, что в Лиге чемпионов и Лиге Европы арбитры слишком строго судят команды из России.

"Вот говорят, что нас в России так волшебно судят, и вот вам за это в Лиге чемпионов. Надо понимать, что в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи. Вся Европа не любит Россию. Это правда, это данность", – заявил форвард.

Ранее Дзюба прямо на поле обматерил нападающего "Крыльев Советов" Максима Глушенкова.

На 63-й минуте после назначенного пенальти в ворота самарского клуба Глушенков бутсой специально портил газон "Газпром Арены" в районе 11-метровой отметки. По замыслу Максима, это помешало бы Дзюбе забить с точки.