"Вспомните Сочи": международник назвал последствия бойкота ЧМ-2018

Отказ мировых лидеров от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года нанесет ей большие имиджевые потери, но не повлияет на поведение на международной арене.

"Если часть европейских лидеров не приедет, то это будет показательная демонстрация недовольства, но другой вопрос, что напрямую эти вещи не повлияют на поведение РФ на международной арене", — сказал в комментарии "Обозревателю" аналитик Института мировой политики Николай Белесков.

Международник вспомнил, что в 2014 году часть мировых лидеров бойкотировали Олимпиаду в российском городе Сочи.

"Это никоим образом не сдержало Кремль. То есть даже соответствующие шаги, если они будут, не заставят Россию отказаться от своих планов. Точно как бойкот Олимпиады в 1980 году не заставил СССР отказаться от интервенции в Афганистане и оставить курс на конфронтацию с Западом. Да, это будет огромная имиджевая потеря, но такие шаги не меняют поведение, а главная задача же заключается в этом", — заключается международник.

Как сообщал "Обозреватель", Великобритания на дипломатическом уровне приняла решение бойкотировать чемпионата мира 2018 года в России. Кроме того, отказаться от поездки в РФ намерены исландские и польские чиновники.