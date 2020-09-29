Воспитанник "Динамо" назвал самую сильную эмоцию от конфликта Украины и России

Воспитанник киевского "Динамо", который принял российское гражданство и сейчас выступает за "Динамо" из Москвы, Даниил Лесовой высказался о конфликте между Украиной и РФ.

В интервью изданию Sports.ru футболист признался, что ему очень грустно и обидно из-за возникшей ситуации между странами.

"Грусть – самая сильная моя эмоция от конфликта Украины и России. Не знаю, кто прав, а кто нет: мне просто жалко, неприятно и обидно. Верю и надеюсь, что все прекратится: мы два братских народа. У кого-то из Украины бабушки, дедушки, тети, дяди в России и наоборот", – сказал Лесовой.

Он также оценил уровень чемпионата Украины, сравнив его с российской Премьер-лигой.

"В украинской Премьер-лиге серьезно выделяется "Шахтер" – настолько серьезно, что совсем труба: они опережают всех на 25 очков. Еще "Динамо" сильное, остальные гораздо ниже уровнем. В России за первое место боролся бы "Шахтер", "Динамо" – за пятерку, про остальных и говорить нечего. На трибунах мало зрителей, чемпионат не так интересен, как раньше. Я помню противостояния "Металлиста" с "Днепром" и "Шахтером", "Динамо" с "Днепром", был мощный "Черноморец". Сейчас сильные команды пропали", – добавил Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный экс-нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко призвал "заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией".