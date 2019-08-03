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Вибратор с лицом Путина и свинья: украинцы "поздравили" Ракицкого с юбилеем

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Украинские болельщики забросали в соцсетях Ярослава Ракицкого оскорблениями, "поздравляя" защитника с юбилеем. 3 августа футболисту российского "Зенита" исполнилось 30 лет.

Большинство юзеров желали экс-защитнику сборной Украины фалоимитатор, а также свинью, намекая на поступок игрока, перешедшего в чемпионат страны, которая ведет войну на территории Украины.

"Вибратор с лицом Путина, чтоб всегда и везде быть с ним", "Свинью , чтобы не забывал кто он", "Совесть бы ему подарили,а то у него ее нет", "деревянную линейку", "Дусту, в таблетках", "Боярышник", "Паспорт "ДНР", - пишут пользователи в комментариях на OBOZREVATEL.

Вибратор с лицом Путина и свинья: украинцы "поздравили" Ракицкого с юбилеем
Вибратор с лицом Путина и свинья: украинцы "поздравили" Ракицкого с юбилеем
Вибратор с лицом Путина и свинья: украинцы "поздравили" Ракицкого с юбилеем
Вибратор с лицом Путина и свинья: украинцы "поздравили" Ракицкого с юбилеем
Вибратор с лицом Путина и свинья: украинцы "поздравили" Ракицкого с юбилеем
Вибратор с лицом Путина и свинья: украинцы "поздравили" Ракицкого с юбилеем
Вибратор с лицом Путина и свинья: украинцы "поздравили" Ракицкого с юбилеем
Новости
Федецкий рассказал, как относились в сборной к Ракицкому из-за гимна Украины

Напомним, что не так давно ультрас "Шахтера" объяснил нежелания Ракицкого петь гимн Украины.

Ранее Ракицкий сделал откровенное признание про гимн нашей страны, объяснив свою позицию касательно этого. Кроме того, жена Ярослава Ольга выразила недоумение, почему он должен петь "сине-желтый" гимн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ярослав Ракицкий
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Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
Оставте ракитского в покое еще год - два и все о нем благополучно забудут, кто он такой, всего лишь на всего какой-то футболист и не самый лучший.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
да насрал он на вас,убогих...
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