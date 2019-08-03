Украинские болельщики забросали в соцсетях Ярослава Ракицкого оскорблениями, "поздравляя" защитника с юбилеем. 3 августа футболисту российского "Зенита" исполнилось 30 лет.
Большинство юзеров желали экс-защитнику сборной Украины фалоимитатор, а также свинью, намекая на поступок игрока, перешедшего в чемпионат страны, которая ведет войну на территории Украины.
"Вибратор с лицом Путина, чтоб всегда и везде быть с ним", "Свинью , чтобы не забывал кто он", "Совесть бы ему подарили,а то у него ее нет", "деревянную линейку", "Дусту, в таблетках", "Боярышник", "Паспорт "ДНР", - пишут пользователи в комментариях на OBOZREVATEL.
Напомним, что не так давно ультрас "Шахтера" объяснил нежелания Ракицкого петь гимн Украины.
Ранее Ракицкий сделал откровенное признание про гимн нашей страны, объяснив свою позицию касательно этого. Кроме того, жена Ярослава Ольга выразила недоумение, почему он должен петь "сине-желтый" гимн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ярослав Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в санкт-петербургский "Зенит", подписав контракт на 3,5 года.
Федерация футбола Украины отреагировала на это, исключив защитника из списка игроков сборной на своем официальном сайте.
В "ДНР" выразили восторг в связи с переходом Ракицкого в российский клуб.
Футболист остался доволен переходом, пообещав биться за питерских болельщиков.
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