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26 декабря • обновлено в 09:27
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Василий Вирастюк: задайте стронгмену острый вопрос

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV в четверг, 26 декабря, станет знаменитый украинский стронгмен Василий Вирастюк.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Василий Вирастюк: задайте стронгмену острый вопрос

narodna-pravda.ua

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Василием Вирастюком сегодня в 17:30.

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