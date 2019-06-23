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Вслепую: футболист сборной Бразилии забил самый необычный гол Кубка Америки

Вслепую: футболист сборной Бразилии забил самый необычный гол Кубка Америки
Форвард сорвал овации стадиона своим ударом
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Нападающий сборной Бразилии Роберто Фирмино забил гол вслепую в матче третьего тура Кубка Америки

На 19-й минуте встречи против национальной команды Перу при счете 1:0 в пользу бразильцев вратарь перуанцев Педро Гальесе попытался выбить мяч от ворот, но вместо этого попал в Фирмино.

От нападающего мяч отлетел в штангу, после чего Фирмино принял его, обыграл вратаря и забил гол. Перед ударом бразилец отвернулся от мяча. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу Бразилии.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году футболист мексиканского клуба "Монтерей" Хесус Гальярдо забил самый необычный гол года. Оформить это достижение в поединке против "Тихуаны" 24-летнему полузащитнику помогла обычная лужа.

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