Топ-темы:

Усик стал студентом украинского ВУЗа

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Спорт
1,9 т.
Александр Усик поступил на первый курс Харьковского национального университета внутренних дел

Украинский боксер Александр Усик поступил на первый курс психологического факультета Харьковского национального университета внутренних дел.

Как сообщает сайт телеканала "Интер", наш соотечественник успешно сдал полуторачасовой вступительный экзамен по психологии и английскому языку. Отмечается, что поблажек знаменитому спортсмену не делали, и он сдавал тесты вместе с другими абитуриентами на общих основаниях.

Александр Усик сдавал экзамен, сидя за первой партой

После окончания экзамена Усику провели экскурсию по университету, рассказали о его истории и выпускниках. Украинский боксер также встретился с курсантами ВУЗа, ответил на их вопросы и принял участие в фотосессии.

Александр Усик сфотографировался с другими абитуриентами

У Александра уже есть одно высшее образование. Ранее он закончил Львовский университет физической культуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик принял участие в съемках клипа знаменитого рэпера.

УкраинаХарьковАлександр Усик
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook