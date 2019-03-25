Уникальная олимпийская чемпионка умерла в России

Узбекская олимпийская чемпионка по фристайлу 1994 года Лина Черязова умерла в Новосибирске. Бывшая спортсменка скончалась на 51-м году жизни

"В Новосибирске на 51-м году жизни после продолжительной болезни скончалась олимпийская чемпионка по фристайлу Лина Черязова", - говорится в сообщении пресс-службы управления физической культуры и спорта Новосибирска.

Лина Черязова everything.kz

Прощание с Черязовой состоится в среду, 27 марта.

Лина Черязова родилась в 1968 году в Ташкенте. В 1993 году Черязова завоевала "золото" чемпионата мира в австрийском Альтенмаркте, а в 1994 году победила на Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере, став первой в истории олимпийской чемпионкой в лыжной акробатике.

На сегодняшний день Черязова является также единственным золотым призером зимних Олимпийских игр в истории Узбекистана. На ее счету также два "золота" чемпионатов СССР (1990, 1991). В разные годы она участвовала в этапах Кубка мира, а с 1992 по 1994 год победила в 13 из 18 этапах.

Лина Черязова кадр из видео

После Олимпиады 1994 года Черязова на тренировке в Лейк- Плэсиде получила тяжелую травму головы. Однако она смогла вернуться в большой спорт и в 1998 году заняла 13-е место на Олимпийских играх в Нагано, после чего завершила спортивную карьеру. С того момента она постоянно проживала в Новосибирске.

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