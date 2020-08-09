Умер знаменитый баскетболист-гигант: спортивные итоги 8 августа

Переболевший коронавирусом знаменитый баскетболист-гигант умер на тренировке в 27 лет, а футболист "Динамо" рассказал, что Луческу внушает игрокам на тренировке
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 8 августа.
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