Умер знаменитый баскетболист-гигант: спортивные итоги 8 августа

Переболевший коронавирусом знаменитый баскетболист-гигант умер на тренировке в 27 лет, а футболист "Динамо" рассказал, что Луческу внушает игрокам на тренировке

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 8 августа.

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