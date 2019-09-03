Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону

Легендарный норвежский биатлонист Халвард Ханеволд скончался в возрасте 49 лет. У спортсмена остались жена и двое детей.

Он умер в своем доме в Боргене 3 сентября утром, сообщают Budstikka и другие норвежские СМИ. При этом причины смерти легендарного биатлониста не называются.

Tidligere OL- og VM-vinner i skiskyting Halvard Hanevold (49) er død https://t.co/Vi3vnOU20J — Budstikka (@Budstikka) September 3, 2019

Ханеволд начал заниматься биатлоном в 15 лет и дебютировал в профессиональном спорте в сезоне-1991/1992. Он был известен своим необычным лыжным ходом, за что его часто называли "крабом".

За свою карьеру норвежец выиграл три "золота" Олимпийских игр (Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувер-2010), два "серебра" и "бронзу" Олимпиад, а также 17 медалей на чемпионатах мира (5 золотых – 8 серебряных – 4 бронзовых).

Ханеволд завершил карьеру в 2010 году в возрасте 40 лет. После ухода из спорта работал экспертом на норвежском телевидении. В феврале 2019-го участвовал в "Гонке легенд биатлона" в Раубичах.

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