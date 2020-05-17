Известный украинский данкер и баскетболист Высшей лиги Украины Сергей Мясоедов получил тяжелую травму, в результате которой впал в кому.

Сергей Мясоедов кадр из видео Муниципального телеканала Запорожья

16 мая 25-летний игрок упал с велосипеда и обратился в больницу, жалуясь на сильную боль в ключице. Уже в клинике Мясоедов потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у него внутричерепную гематому головы.

Баскетболист был прооперирован. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое.

"Ситуация очень тяжелая. Сегодня в 12:00 была сделана компьютерная томография. К счастью, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое. Все зависит от ближайших дней. Мы подключили руководство города, которое помогает. Большие надежды на молодой организм Сергея, которому нужно выдержать нагрузки", – цитирует пресс-служба ФБУ президента Запорожской федерации баскетбола Валерия Элькинсона.

Сергей Мясоедов по прозвищу "Комар" - многократный участник и победитель слэм - данк- контестов высокого уровня , принимал участие в Матче Звезд Суперлиги и других топ-ивентах . В Высшей баскетбольной лиге Украины форвард выступал за " Запорожье- 2", " Инваспорт" из Днепра и запорожский " Металлург ".

Просим неравнодушных поддержать борьбу за жизнь Сергея .

Карты для помощи:

4441 1144 4429 7608 Еременко Евгений Олегович

5167 8032 0267 3849 Кравченко Егор Александрович

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский тренер, который ехал на велосипеде после тренировки, трагически погиб в Запорожье под колесами пьяного водителя.

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