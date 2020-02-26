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26 февраля • обновлено в 03:02
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Украинская чемпионка поразила видео в "голом" купальнике

1.7т
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Популярнейшая украинская фитнес-модель Евгения Мосиенко произвела настоящий фурор среди миллиона своих подписчиков в Instagram, выложив видео с филиппинского пляжа.

В ролике 29-летняя красотка, становившаяся в свое время чемпионкой Полтавской области по бодибилдингу в категории фитнес-бикини до 163 см, красуется в самодельном купальнике, который практически не скрывает ее пышных выпуклостей.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться формами украинки.

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

@jenny.m.hanna

Новости
Сногсшибательная украинка выиграла всемирный фестиваль по фитнесу и бодибилдингу

Как сообщалOBOZREVATEL, полгода назад Мосиенко потрясла сеть своей идеальной фигурой. Девушка выложила в сеть тренировку топлес.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Евгения Мосиенко
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