Украинская чемпионка поразила видео в "голом" купальнике

Популярнейшая украинская фитнес-модель Евгения Мосиенко произвела настоящий фурор среди миллиона своих подписчиков в Instagram, выложив видео с филиппинского пляжа.

В ролике 29-летняя красотка, становившаяся в свое время чемпионкой Полтавской области по бодибилдингу в категории фитнес-бикини до 163 см, красуется в самодельном купальнике, который практически не скрывает ее пышных выпуклостей.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться формами украинки.

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Евгения Мосиенко @jenny.m.hanna

Новости Сногсшибательная украинка выиграла всемирный фестиваль по фитнесу и бодибилдингу

Как сообщалOBOZREVATEL, полгода назад Мосиенко потрясла сеть своей идеальной фигурой. Девушка выложила в сеть тренировку топлес.

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