Украинец за 30 секунд победил страшным нокаутом: спортивные итоги 9 ноября

Украинский кикбоксер за 30 секунд победил страшным нокаутом и Боец MMA сумасшедшим нокаутом на 16-й секунде "оторвал голову" сопернику
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 9 ноября.
Кроме того, украинская фитнес-модель снялась голой с бревном между ног, а жена Шумахера сделала признание про Михаэля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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