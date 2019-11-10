Украинец за 30 секунд победил страшным нокаутом: спортивные итоги 9 ноября

Украинский кикбоксер за 30 секунд победил страшным нокаутом и Боец MMA сумасшедшим нокаутом на 16-й секунде "оторвал голову" сопернику

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 9 ноября.

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