Украина фактически вышла на Евро-2020: спортивные итоги 11 октября

Сборная Украины по футболу добыла ключевую победу в отборе Евро-2020, на 99% оформив выход в финал, а Усик разгромно проиграл взвешивание Уизерспуну.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 11 октября.
Кроме того, в Уругвае вратарь забил гол ударом через все поле и Усик и Уизерспун провели дуэль взглядов перед боем. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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