Украина фактически вышла на Евро-2020: спортивные итоги 11 октября

Сборная Украины по футболу добыла ключевую победу в отборе Евро-2020, на 99% оформив выход в финал, а Усик разгромно проиграл взвешивание Уизерспуну.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 11 октября.

Кроме того, в Уругвае вратарь забил гол ударом через все поле и Усик и Уизерспун провели дуэль взглядов перед боем. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

В шаге от финала: Украина добыла ключевую победу в отборе Евро-2020

Усик разгромно проиграл взвешивание Уизерспуну

В Уругвае вратарь забил гол ударом через все поле: опубликовано невероятное видео

Обречен: Усик и Уизерспун провели дуэль взглядов перед боем

"Пускай привяжет": Усик жестко поставил на место Фьюри

Стадион в Харькове фантастически исполнил гимн Украины перед матчем отбора Евро-2020

УЕФА изменил решение по матчам Украины и России

"Из стран третьего мира": Кличко и Льюис повздорили в сети

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!