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11 мая • обновлено в 10:13
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Цимбалюк обратился к Усику и Ломаченко: спортивные итоги 10 мая

2.4т
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Известный украинский журналист Роман Цимбалюк обратился к боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко из-за их высказываниях о единстве с России, а в США состоялся вечер единоборств UFC 249.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 10 мая.

Кроме того, боксер Иван Редкач высказался о набожности Усика и Ломаченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Почему при этом россияне в нас стреляют?" Цимбалюк обратился к Усику и Ломаченко

"Пафос и наигранность": Редкач развенчал набожность Усика и Ломаченко

Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на UFC 249

"Это лицемерие": Редкач раскритиковал ответ Усика на вопрос "Чей Крым?"

Олейник добыл тяжелую победу над Вердумом в UFC 249

"Это позорно!" Спортивный комментатор раскритиковал власть России из-за коронавируса

Боец UFC Фрэнсис Нганну ураганным нокаутом добыл победу над Жаирзиньо Розенструйком на UFC 249

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
Персоны
Иван Редкач Роман Цимбалюк Василий Ломаченко Александр Усик
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