Цимбалюк обратился к Усику и Ломаченко: спортивные итоги 10 мая

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк обратился к боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко из-за их высказываниях о единстве с России, а в США состоялся вечер единоборств UFC 249.

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Кроме того, боксер Иван Редкач высказался о набожности Усика и Ломаченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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