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7 января • обновлено в 16:51
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Знаменитый теннисист слетел с катушек и едва не убил отца во время матча - опубликовано видео

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Стефанос Циципас не сумел совладать с эмоциями после проигранного тайбрейка в матче ATP Cup в Австралии против Ника Кириоса и чуть не покалечил отца, ударив его ракеткой.

Первый сет прошел в упорной борьбе и закончился не менее интригующим тайбрейком, который остался за киприотом (9:7). Циципас решил выплеснуть свою злость, разбив ракетку, но задел своего отца и, по совместительству, тренера. На видео заметно, что ему было достаточно больно.

Стефанос Циципас

Стефанос Циципас

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Стоит отметить, что на этом грек не остановился. Уже во втором сете при счете 1:1 он упустил возможность выиграть гейм на подаче соперника и пробил мячом по своей скамейке, за что был оштрафован на одно очко.

Матч закончился победой Кириоса в трех сетах (7:6, 6:7, 7:6), а Циципаса могут ждать санкции за неспортивное поведение во время поединка.

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Тема
ATP
Место
Австралия
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