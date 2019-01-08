Юная украинка с победы стартовала на Australian Open

16-летняя Марта Костюк, сенсационно добравшаяся в прошлом году до третьего круга Australian Open, с победы начала квалификационный отбор в основную сетку нынешнего Большого Шлема в Мельбурне

В матче первого раунда украинке потребовалось чуть больше часа, чтобы отправить домой экс-50 ракетку мира словачку Яну Чепелову — 6:3, 7:5.

Марта Костюк

После этой встречи Костюк заявила, что очень нервничала и долго не могла собраться на матч.

"Чувствую, что это не был мой самый лучший матч. Я довольна, что прошла дальше, потому что еще никогда так не нервничала перед игрой. Ни разу в жизни, я открою этот секрет, такого не было, чтобы я выходила на корт и думала, что расплачусь. Вот насколько я нервничала. За последний год мне пришлось пройти немало.

Без wild card мне нужно вновь пройти весь этот путь самой и я счастлива, что у меня есть шанс. Я уже делала это раньше", — цитирует украинку Xsport.

Следующей соперницей Марты Костюк стала француженка Амандин Эсс, занимающая 241-ю позицию в мировом рейтинге.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторая ракетка Украины Леся Цуренко добилась наивысшего достижения в карьере, войдя в топ-25 рейтинга Международной теннисной ассоциации (WTA).

В обновленном списке лучших теннисисток планеты киевлянка поднялась на три строчки и заняла 24-ю позицию, имея в активе 2005 очков.