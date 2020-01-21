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21 января • обновлено в 11:35
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Ястремская и Свитолина вышли в следующий раунд Australian Open

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Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская сумели победить своих соперниц по первому раунду Australian Open в двухсетовых поединках.

Наша первая ракетка встречалась с 23-летней британкой Кэти Бултер, которая занимает 315-е место в рейтинге WTA. Свитолина выиграла первый сет, сделав решающий брейк в десятом гейме – 6:4. Во втором сете украинка уже не так уверенно действовала на своей подаче, отдав сопернице два гейма, но Бултер также немало ошибалась, что позволило нашей теннисистке победить со счетом 7:5. Во втором раунде Свитолина встретится с 62-й ракеткой мира, американкой Лорен Дэвис.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Eurosport

Даяна Ястремская без проблем разобралась со словенкой Кайей Юван, которая занимает 127-е место в рейтинге WTA. Украинка выиграла оба сета с одинаковым счетом 6:1, справившись с соперницей за 56 минут. В следующем матче нашу теннисистку ждет непростой поединок против 36-й ракетки мира Каролин Возняцки.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

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Как сообщал OBOZREVATEL, Даяна Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA.

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Тема
Australian Open
Персоны
Каролин Возняцки Элина Свитолина Даяна Ястремская
Место
Австралия
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