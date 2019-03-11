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"Даже не посмотрела": Федерер откровенно рассказал о Свитолиной

5.6тЧитать материал на украинском

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер объяснил, что появился в видео Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса, чтобы его коллеги смогли увеличить количество подписчиков на их совместной странице в Instagram.

При этом 20-кратный победитель турниров серии Большого шлема признался, что ролик был постановочным.

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"Гаэль подошел ко мне с просьбой появиться в кадре, чтобы увеличить количество подписчиков на их со Свитолиной совместной страничке в Instagram. Я спрашиваю: "Что ты хочешь, чтобы я сделал? Можно сделать что-то типа "фотобомбы". Элина очень нервничала в этот момент, она даже не взглянула на меня, когда Монфис подходил. В целом да, это было постановочное видео, но лишь отчасти. Никто не знал, что я сделаю, появившись в кадре", – цитирует Федерера Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина повторила личный рекорд и вышла в четвертый круг супертурнира в США.

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Персоны
Гаэль МонфисЭлина СвитолинаРоджер Федерер
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Чому гордость Украины встречается с каким-то негром, а не ветераном АТО?
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