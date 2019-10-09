Умер легендарный испанский теннисист

Бывший теннисист Андрес Химено 9 октября ушел из жизни на 83-м году жизни, сообщает Marca. Ранее у него был диагностировано онкологическое заболевание.

Андрес Химено

"Мне только что сообщили грустную новость о кончине Андреса Химено. Без сомнения, один из первопроходцев тенниса в Испании и великий спортсмен", — написал в Twitter вторая ракетка мира Рафаэль Надаль.

Acaban de comunicarme la triste noticia del fallecimiento de #AndresGimeno. Sin duda uno de los pioneros del tenis en España y un gran deportista. Un sentido saludo a su familia. D.E.P. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 9, 2019

Химено родился 3 августа 1937 года в Барселоне. В 1972 году он стал победителем Roland Garros в одиночном разряде. Он выходил в финал Открытого чемпионата Австралии — 1969. За карьеру Химено выиграл 41 турнир в одиночном разряде. В 2009 году он был введен в Международный зал теннисной славы.

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