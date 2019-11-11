Украинцы установили рекорды в мировых теннисных рейтингах

Успешные выступления позволили украинцам улучшить свои позиции в рейтингах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

После итогового турнира WTA изменений в первой тридцатке не произошло, поэтому Элина Свитолина и Даяна Ястремская продолжают удерживать 6-е и 22-е места. А вот за пределами топ-100 обновили свои личные рекорды Катарина Завацкая и Дарья Снигур, поднявшиеся на 107-ю и 311-ю строчки соответственно.

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Ангелина Калинина

Наибольший рывок совершила Ангелина Калинина (161-е место), которая сумела добраться до финала турнира ITF в Лас-Вегасе, поднявшись тем самым на 20 позиций.

В рейтинге ATP Виталий Сачко улучшил свое положение на 22 места и теперь идет 630-м, а Георгий Кравченко поднялся на 117 позиций в результате победы на турнире ITF в Испании и занимает 679 строчку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина и Даяна Ястремская совершили прорыв в итоговом рейтинге WTA 2019 года.

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