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Украинскую теннисистку оштрафовали на Roland Garros

1.4тЧитать материал на украинском

Украинская теннисистка Леся Цуренко оштрафована организаторами, проходящего в Париже турнира Большого шлема - Roland Garros, на 1,5 тысячи долларов.

Цуренко обязана заплатить штраф из-за подсказок ее тренера во время матча первого круга против канадской теннисистки Эжени Бушар.

Леся Цуренко

Леся Цуренко

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Украинка завершила выступления на Ролан Гаррос в третьем круге после поражения от прошлогодней победительницы этого турнира, румынки Симоны Халеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Елена Плоскина, занимающая ныне 821-е место в мировом рейтинге, пожизненно дисквалифицирована за организацию и участие в договорных матчах, а также оштрафована на 20 тысяч долларов.

Об этом сообщает Tennis Integrity Unit (TIU) — организация, которая борется с коррупцией в теннисе.

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Тема
Roland Garros
Персоны
Леся ЦуренкоЭжени БушарСимона Халеп
Место
ФранцияПариж
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