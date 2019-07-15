Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости тенниса

Украинская теннисистка выиграла крупный турнир и взлетела в рейтинге

7.7т Читать материал на украинском

19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая стала победительницей соревнований категории ITF в Контрексевиле (Франция) с призовым фондом $100 000.

В решающем матче украинка обыграла представительницу Норвегии Ульрикке Эйкери со счетом 6:4, 6:4. Как сообщает БТУ, по ходу встречи Завацкая дважды подала навылет, допустив одну двойную ошибку. Также она реализовала семь из девяти брейк-поинтов и проиграла пять геймов на собственной подаче.

🏆🇺🇦 Катарина Завацкая выиграла крупнейший титул в карьере, став чемпионкой 100-тысячника ITF во Франции @grandestopen88 👏🏻👏🏻👏🏻 ⠀ Катарина вторую неделю подряд побеждает на турнирах ITF, а всего это ее шестой профессиональный титул в карьере💪🏻 ⠀ Завтра Катарина обновит свой личный рекорд в рейтинге WTA поднявшись на 133-е место 🙌🏻 ⠀ #TennisTeamUkraine🇺🇦 #Zavatska #tennis #tennislove #tennislife #ITF #WTA

A post shared by Большой Теннис Украины (@tennis_ukraine) on

Молодая украинка продолжила победную серию на грунтовых турнирах — всего за неделю до этого она выиграла соревнования с призовым фондом $25 000 в итальянской Биелле. В целом Завацкая завоевала свой шестой профессиональный титул. Победа в Контрексевиле — самая престижная для нее в карьере.

Благодаря успешному выступлению во Франции 19-летняя украинка ворвалась в топ-150 мирового рейтинга, поднявшись сразу на 63 ступеньки. Теперь Катарина занимает 133-ю строчку. Выше нее в списке — четыре украинки: Элина Свитолина — 7-я, Даяна Ястремская — 34-я, Леся Цуренко — 36-я, Катерина Козлова — 66-я.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка взбудоражила сеть откровенным фото.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Катарина Завацкая
Место
Франция
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
3
Смешно
10
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
"Крупный" турнир категории ITF...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel