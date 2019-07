Украинская теннисистка выиграла крупный турнир и взлетела в рейтинге

🏆🇺🇦 Катарина Завацкая выиграла крупнейший титул в карьере, став чемпионкой 100-тысячника ITF во Франции @grandestopen88 👏🏻👏🏻👏🏻 ⠀ Катарина вторую неделю подряд побеждает на турнирах ITF, а всего это ее шестой профессиональный титул в карьере💪🏻 ⠀ Завтра Катарина обновит свой личный рекорд в рейтинге WTA поднявшись на 133-е место 🙌🏻 ⠀ #TennisTeamUkraine🇺🇦 #Zavatska #tennis #tennislove #tennislife #ITF #WTA

