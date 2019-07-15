Украинская теннисистка выиграла крупный турнир и взлетела в рейтинге

19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая стала победительницей соревнований категории ITF в Контрексевиле (Франция) с призовым фондом $100 000.

В решающем матче украинка обыграла представительницу Норвегии Ульрикке Эйкери со счетом 6:4, 6:4. Как сообщает БТУ, по ходу встречи Завацкая дважды подала навылет, допустив одну двойную ошибку. Также она реализовала семь из девяти брейк-поинтов и проиграла пять геймов на собственной подаче.

Молодая украинка продолжила победную серию на грунтовых турнирах — всего за неделю до этого она выиграла соревнования с призовым фондом $25 000 в итальянской Биелле. В целом Завацкая завоевала свой шестой профессиональный титул. Победа в Контрексевиле — самая престижная для нее в карьере.

Благодаря успешному выступлению во Франции 19-летняя украинка ворвалась в топ-150 мирового рейтинга, поднявшись сразу на 63 ступеньки. Теперь Катарина занимает 133-ю строчку. Выше нее в списке — четыре украинки: Элина Свитолина — 7-я, Даяна Ястремская — 34-я, Леся Цуренко — 36-я, Катерина Козлова — 66-я.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка взбудоражила сеть откровенным фото.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!